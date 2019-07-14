Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor
14 saat önce
Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor 72 yoğun bakım hastası özenle şehir hastanesine sevk ediliyorBURSA - Bursa'da bünyesinde 6 hastaneyi barındıran ve Sağlık Üssü'nü andıran bin 355 yataklı Şehir Hastanesi'nin 16 Temmuz'dan itibaren hasta kabulüne başlaması sebebiyle,...
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:54 Kaynak: İHA
Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor
72 yoğun bakım hastası özenle şehir hastanesine sevk ediliyor
BURSA - Bursa
'da bünyesinde 6 hastaneyi barındıran ve Sağlık Üssü'nü andıran bin 355 yataklı Şehir Hastanesi'nin 16 Temmuz'dan itibaren hasta kabulüne başlaması sebebiyle, şehir merkezindeki bazı hastanelerden yoğun bakım hastalarının taşınma işlemiyle devam ediliyor. Bursa Devlet Hastanesi
'ndeki 72 yoğun bakım hastası, Şehir Hastanesine ambulanslarla taşınıyor.
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semtindeki Bursa Devlet Hastanesi'ndeki hastalar ve sistemler dün sabah saatlerinden itibaren taşınmaya başlamıştı. Taşınma işlemine bugün de yoğun bakım hastalarının taşınmasıyla devam ediliyor. 30'dan fazla ambulansla, 72 yoğun bakım hastası büyük bir özenle sevk ediliyor. Ayrıca Bursa Devlet Hastanesi'nin tadilatı yapıldıktan sonra butik hastane olarak hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.
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