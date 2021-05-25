Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında - Son Dakika

Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında

25.05.2021 15:04

- Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesinin ilk bebeğinin doğum günü hastanede kutlandı Başhekim Doç. Dr.

- Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesinin ilk bebeğinin doğum günü hastanede kutlandı

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, "Hem Defne Sakura bebeğin hem hastanemizin doğum günü kutlu olsun"

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği Defne Sakura bir yaşına girdi. Hem hastanenin açılış yıl dönümü hem Defne Sakura bebeğin doğum günü hastanede gerçekleşen etkinlikle kutlanırken hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, "Hem Defne Sakura bebeğin hem hastanemizin doğum günü kutlu olsun" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi geçtiğimiz yıl 21 Mayıs'ta vatandaşların hizmetine açılmıştı. Hastanede dünyada gelen ilk bebeği ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak bebeğe Defne Sakura isminin verildiğini belirtmişti. Bugün hastanede gerçekleşen törenle hem hastanenin açılışının birinci yıl dönümü hem Defne Sakura bebeğin doğum günü kutlandı. Törene Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Defne Sakura bebeğin doğumunda görev alan ekip, Defne Sakura bebeğin anne, babası Tuğba ve Ömer Sönmez, ile yakınları katıldı. Etkinlikte Defne Sakura bebeğin pastasını kız kardeşi Zeynep Sönmez kesti. Ardından Defne Sakura bebeğe altın takılırken, oyuncak doktor seti hediye edildi. Hastanenin ve bebeğin birinci yaşı kutlanırken, hastanede gerçekleştirilen başarılı çalışmalara dikkat çekildi.

"Hem Defne Sakura bebeğin hem hastanemizin doğum günü kutlu olsun"

Hastanenin açılış yıl dönümünde Defne Sakura bebeğin doğum gününü kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, " Bugün hem Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin hem de ilk bebeğimiz olan Defne Sakura bebeğin yaş günü. Çam ve Sakura Hastanesi'nde o günden bugüne on binin üzerinde doğum gerçekleşti. Çok sağlıklı bir bebek, doğumu da sorun yaşanmadan, normal doğum olarak gerçekleşmişti. Bebeğin adının Sakura olması; annenin gönlünden gelen, kendi isteğiydi. Erkek olsaydı ismi Çam Sakura olacak olduğu bilgisini biliyoruz. Kız bebeğimiz dünyaya geldi. Adı da Defne Sakura oldu bizim için de sürpriz olan bir durum. Hem Defne Sakura bebeğin hem hastanemizin doğum günü kutlu olsun" dedi.

"Aynı duyguları tekrardan yaşadım"

Defne Sakura'nın annesi Tuğba Sönmez, 1 yıl önce doğum yaptığı hastanede kızının doğum gününü kutladığı için sevinçli olduğunu belirtti. Yeniden hastaneye gelerek bir yıl öncesindeki duyguları yaşadığını söyleyen Sönmez, "Çok şükür sağlıklı bebeğim, hastane de çok güzel, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında aynı duyguları tekrardan yaşadım. Kadın doğum doktorumuz verdi ismi, şaşıran da beğenen de vardı, inşallah vatana millete hayırlı bir evlat olur" şeklinde konuştu.

"Çok duygulandık tekrar bir yıl geriye gittik"

Kızına Sakura ismini verdiklerinde bazı yakınlarının çok şaşırdığını ifade eden baba Ömer Sönmez, " Hastane personeline, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyon yaptılar bizi çok mutlu ettiler. Hastanemiz çok güzel. Çok duygulandık, tekrar bir yıl geriye gittik. Bugün bir yaşına girdi anne de bebek de sağlıklı. Çok merak edenler oldu, Sakura koymak nereden aklınıza geldi diye. Bizde hastaneden ve ilk bebek olduğundan bahsettik" ifadelerini kullandı.

Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında
Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında
Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında
Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında
Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında
Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında
Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında
Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında
Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sakura, Doğum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehir hastanesinin ilk bebeği Defne Sakura 1 yaşında - Son Dakika


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