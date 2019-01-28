Şehir Hastanesinin Temizliğine "Dijital Kontrol"

Toplam 374 bin metrakare kapalı alanıyla, günde 10 bini hasta yaklaşık 20 bin kişinin giriş yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik işlerinde son teknoloji kullanılırken, temizlenmesi gereken yer görevli personele cep telefonundaki programla bildirilip en kısa...

MUSTAFA GÜNGÖR - Toplam 374 bin metrakare kapalı alanıyla, günde 10 bini hasta yaklaşık 20 bin kişinin giriş yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik işlerinde son teknoloji kullanılırken, temizlenmesi gereken yer görevli personele cep telefonundaki programla bildirilip en kısa sürede temizliğin yapılması sağlanıyor.



Yaklaşık 2 yıl önce açılan ve hasta sayısı her geçen gün artıran Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birçok hizmette son teknolojiden faydalanılıyor.



Günde 20 bin kişinin giriş yaptığı hastanenin hijyenik koşullarına büyük önem veren yetkililer, temizlik işlerini de geliştirdikleri sistem üzerinden cep telefonuyla takip ve denetlemeye başladı.



Hastanede temizlenmesi gereken bir alanla ilgili yardım masasına gelen talep, cep telefonlarındaki sisteme girilip, o bölümden sorumlu şefe ve temizlik ekibine iletiliyor.



Kendilerine bildirilen alana giden temizlik ekibi, alanın durumu ve önceliğine göre 5 ile 30 dakika arasında temizliği tamamlayıp, cep telefonuyla çektiği son durumu gösterir fotoğrafı sistem üzerinden sorumlu amir ve müdürlerine iletiyor.



Temizliğin belirlenen süre içerisinde yapılması veya işlem sonrası fotoğraf yüklenmemesi gibi durumlarda yöneticiler duruma anında müdahale ediyor.



Yetkililer diğer şehir hastanelerinde de bu sistemin uygulanmaya başlandığını bildirdi.



"Kontrol daha sıkı yapılıyor"



Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Destek Hizmetleri Müdürü Kerem Baran Yatağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık hizmeti verilen bir tesiste temizliğin olmazsa olmazların başında geldiğini söyledi.



Yatağan, hastanede temizlik işlerinin gecikmemesi gerektiğinin altını çizerek, olası bir ihtiyaca anında cevap verebilmek için dijital kontrol sistemine geçtiklerini ifade etti.



Hastanenin herhangi bir bölgesinde temizlikle ilgili sorun olduğunda yardım masası aranarak talepte bulunulduğunu aktaran Yatağan, "Yardım masasına sorunun iletilmesiyle cep telefonlarındaki programa durum iletilerek bölgenin en kısa sürede temizlenmesi sağlanıyor. Temizliği bitiren ekibimiz işlemle ilgili o alanın fotoğrafını çekip merkeze göndermek zorunda. Bölgenin temizlendiğine dair gönderilen bildirim, 3 kişiye aynı anda iletiliyor. Bu sistemle kontrol daha sıkı yapılıyor." diye konuştu.



Yatağan, Sağlık Bakanlığının koordinesinde dünya standartlarında temizlik yapıldığını aktararak, şöyle konuştu:



"Hastanemizde sağlıkta kalite standartları da en üst düzey şekilde kullanılmakta. Tüm dünyanın kabul ettiği hizmetler içerisinde olan bez ayrımını da hastanemizde yapıyoruz. Kullandığımız kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz renklerde olan bezlerin kendilerine göre temizlik alanları var. Hiçbir alanda aynı bez kullanılmıyor. Bu da temizliğin daha hassas yapılmasını sağlıyor. Ayrıca hem tasarrufu hem de kimyasal kirlenmeyi engellemek üzere ciddi anlamda tasarruf tedbiri olan nemlendirme usulüyle temizlik yapıyoruz. Bu nemlendirme sayesinde çok az kimyasal ve su kullanarak alanları temizliyoruz."

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