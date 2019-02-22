Şehir Hatları AŞ'den Sefer İptalleri
1 saat önce
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul
'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yapılmayacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:21 Kaynak: AA
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