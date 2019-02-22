Son Dakika Haberleri: Şehir Hatları AŞ'den Sefer İptalleri

Şehir Hatları AŞ'den Sefer İptalleri

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den Sefer İptalleri, System.String[]
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yapılmayacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:21 Kaynak: AA

Sarıyer, İstinye, İstanbul, Güncel
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