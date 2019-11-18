Şehir Hatları İşletmesi, İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal ettiğini duyurdu. - İSTANBUL

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Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 200 günde 387 milyon TL fazla verdi

MetroPOLL'ün anketine göre AK Parti ve MHP'nin oyları son iki ayda arttı