Son Dakika › Güncel › Şehir Hatları İşletmesi, İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal ettiğini... - Son Dakika
Şehir Hatları İşletmesi, İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal ettiğini...
6 saat önce
Şehir Hatları İşletmesi, İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:37 Kaynak: İHA
Şehir Hatları İşletmesi, İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal ettiğini duyurdu. - İSTANBUL
Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 200 günde 387 milyon TL fazla verdi MetroPOLL'ün anketine göre AK Parti ve MHP'nin oyları son iki ayda arttı MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör Bektaş, gölün artık doğal olmayacağını söyledi