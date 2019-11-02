Son Dakika Haberleri: Şehir Hatları seferleri iptal edildi
Son Dakika Güncel Şehir Hatları seferleri iptal edildi

Şehir Hatları seferleri iptal edildi

7 saat önce

Şehir Hatları, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle boğaz trafiğinin kapatıldığını ve tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları seferleri iptal edildi, System.String[]

Şehir Hatları, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle boğaz trafiğinin kapatıldığını ve tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16.00 itibarıyla iptal edilmiştir." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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