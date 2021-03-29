Şehir hatları vapurunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Şehir hatları vapurunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da Şehir Hatları Genel Müdürlüğü önündeki iskelede bağlı olan vapurun elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da Şehir Hatları Genel Müdürlüğü önündeki iskelede bağlı olan vapurun elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa'daki Şehir Hatları Genel Müdürlüğü önünde bağlı olan vapurun elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle vapurda küçük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan çalışmalar sürüyor.

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