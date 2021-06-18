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Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti - Son Dakika

Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti

18.06.2021 10:08
Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Şehir Hatları vapurlarında gönüllü müzisyenler arasında yer kavgası çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Şehir Hatları vapurlarında gönüllü müzisyenler arasında yer kavgası çıktı. İddiaya göre Rodem Bingöl isimli müzisyen, Tanıl Can Taylan isimli müzisyeni yumruklayarak darp etti. Darp raporu alan gönüllü müzisyen Taylan, meslektaşından şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba gün saat 11.40 da Üsküdar- Eminönü seferini gerçekleştiren şehir hatları vapurunda meydana geldi. İddiaya göre müzisyen Rodem Bingöl isimli şahıs, vapurda gönüllü müzisyen olarak keman çalan Tanıl Can Taylan'ın vapurda müzik yapmasını engelledi. İkili arasında vapurdaki yer yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Rodem Bingöl isimli şahıs yolcuların vapurda olduğu sırada keman çalan Tanıl Can Taylana yumruklar atarak darp etti. Kavga nedeniyle yaralanan Tanıl Can Taylan, ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi olan Tanıl Can Taylan darp raporu alarak Rodem Bingöl isimli şahıstan şikayetçi oldu. Yaşanan olaydan dolayı fiziksel ve manevi olarak yıprandığını ifade eden Tanıl Can Taylan, şiddete sessiz kalarak ve gönüllü müzisyenler ile ilgilenilmediğini belirterek Şehir Hatları A.Ş yetkililerine tepki gösterdi.

"Beklemediğim bir anda burnuma yumruk darbesi geldi"

Şehit hatları vapurunda yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlayan Kemancı Tanıl Can Taylan, "Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Üsküdar, Eminönü hattında meydana geldi. Benim müziğimi çalacakken, sıra nedeniyle bir kişiyle münakaşa yaşadık. Beklemediğim bir anda burnuma bir yumruk darbesi geldi. Ardından kulağıma bir darbe aldım. İnsanlar araya girdiler, şahıs daha sonra beni ciddi şekilde Kadıköy'e gel bakalım diye tehditler savurdu. Sorun para kazanma hırsıyla ortaya çıkıyor. Bir yerlere zorbalıkla yerleşerek para kazanmak istiyor" diye konuştu.

"Bu devlette hukuk var"

Yaşanan saldırı sonrası darp raporu alarak şikayetçi olan Can Taylan, "Olaydan sonra darp raporumuzu aldık. Polis tutanakları tutuldu. Zorbalıkla, insan dışı davranışlarla kendisine yer edinmeye çalışmasın, çünkü bu devlette hukuk var ve bizde hakkımızı ararız. Müzisyen arkadaşlar kurallara riayet etsin, eski sistemimiz geri gelsin. Birlik, düzen ve adalet olsun. Bu şekilde nereye gideceğini bilmiyoruz. Müzisyenler olarak endişeliyiz" dedi.

"Şehit hatları yetkililerine ulaşamıyoruz"

Tanıl Can Taylan konuşmasının sonunda, "Şehir Hatları vapurlarında herkes kendi başına buyruk oldu. Ben bu durumdan muzdarip oldum. Şehir hatları yetkililerinden kimse bizimle iletişime geçmiyor. Israrla aradığımız, ulaşmaya çalıştığımız halde iletişime geçemedik. Biraz anlayış bekliyoruz." diye konuştu. - İSTANBUL

Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti
Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti
Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti
Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti

İstanbul, Üsküdar, Eminönü, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti - Son Dakika


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