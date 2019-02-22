Son Dakika Haberleri: Şehir Hatlarının Bazı Seferleri İptal Edildi

Şehir Hatlarının Bazı Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu.

Şehir Hatlarının Bazı Seferleri İptal Edildi, System.String[]
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır." İfadelerine yer verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:14 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Güncel
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