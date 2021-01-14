Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular - Son Dakika

Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular

14.01.2021 10:13

Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular Adana'da Nazmiye ve Ömer Mantı çifti üniversiteyi bitirdikten sonra atıldıkları özel sektörden ve büyük şehir hayatından vazgeçip çilek üreticiliğine başladı Ömer Mantı: "Çocuklarımızda bu biraz ileri boyutta.

Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular

Adana'da Nazmiye ve Ömer Mantı çifti üniversiteyi bitirdikten sonra atıldıkları özel sektörden ve büyük şehir hayatından vazgeçip çilek üreticiliğine başladı

Ömer Mantı: "Çocuklarımızda bu biraz ileri boyutta. Çileği görünce tutamıyoruz onları kendilerini bahçeye atıyorlar, biz de bunu yatırıma dönüştürdük"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Nazmiye ve Ömer Mantı çifti üniversiteyi bitirdikten sonra atıldıkları özel sektörden ve büyük şehir hayatından vazgeçip çilek üreticiliğine başladı.

Yıllarca özel sektörde çalışan Ömer Mantı, çocukları Ata ve Emirhan'ın çilek sevgisinin bu yatırıma kendisini yönelttiğini belirterek, "5 dönüm arazide 80 bin liralık maliyetle bu işe girdik. Özel sektörde çalışıyordum. Şehir hayatından yorulduk. Üniversite mezunu olarak devlet memuru olamadık. Kendi işimizin patronu olalım istedik. Çocuklar çileği çok seviyor. Bizim çocuklarımızda bu biraz ileri boyutta. Çileği görünce tutamıyoruz onları kendilerini bahçeye atıyorlar, biz de bunu yatırıma dönüştürdük. Haftalık yaklaşık 200 kilogram çilek hasadı yapıyoruz. Aylık 800 kilogram civarı. Burası bizim için bir başlangıç. Bu işi yapacak olanlara tavsiyem profesyonel kurumsal firmalarla çalışmalarını özellikle fide konusunda öneririm" dedi.

Nazmiye Mantı ise eşinin sürekli özel sektörde yurt dışında ve şehir dışında olduğu için bu işe girmeyi uygun gördüklerini belirterek, "İkimiz de üniversite mezunuyuz. Düşündük çok araştırdık çilek üretmeye karar verdik. Yapmak isteyen herkese tavsiye ederiz. Pazarı çok güzel ve çileğin lezzetinden ötürü çok talep var. Yaz çileklerinden bile güzel diyorlar siparişlere yetişemiyoruz. Çilek çok narin bir meyve ihmali götürmüyor. İlgiyle sevgiyle bakıyoruz" diye konuştu.

Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular
Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular
Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular
Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular

Üniversite, Kozan, Adana, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular - Son Dakika


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