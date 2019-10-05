Son Dakika Haberleri: Şehir hayatından sıkılan fırıncı 2 yıldır doğayla baş başa yaşıyor
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Şehir hayatından sıkılan fırıncı 2 yıldır doğayla baş başa yaşıyor

1 saat önce

İSTANBUL'da uzun yıllar fırın işletmeciliği yaptıktan sonra şehir hayatından sıkılan Mehmet Konak (49) her şeyi bırakarak Safranbolu'ya yerleşti.

Şehir hayatından sıkılan fırıncı 2 yıldır doğayla baş başa yaşıyor, System.String[]

İSTANBUL'da uzun yıllar fırın işletmeciliği yaptıktan sonra şehir hayatından sıkılan Mehmet Konak (49) her şeyi bırakarak Safranbolu'ya yerleşti. En yakın komşusu 1 buçuk kilometre mesafede olan Konak, "Şehir hayatından, kalabalıktan sıkıldım. Kendimi doğaya attım. Burada gayet huzurluyum. Hiçbir sıkıntım yok. En önemlisi şeker hastalığımdan kurtuldum" dedi.

İstanbul'da uzun yıllardır fırın işleten Mehmet Konak, şehir hayatından sıkılınca kendisi işlettiği fırını kiraya vererek memleketi Safranbolu'ya yerleşti. Safranbolu'ya bağlı Kadıbükü Köyü'nden geçen Araç Çayı kenarına kurduğu kulübesinde 2 yıldır doğayla baş başa yaşamaya başladı. Konak, yaptığı sal ile çayda tur atıp balık tutarken, kedi, köpek, bıldırcın, güvercin ve tavuk besliyor. Kulübenin bitişiğindeki bahçesinde ise domates, biber, kabak, patlıcan yetiştiriyor. Kışa odun keserek hazırlanan Konak, hamak üzerinde kitap okuyarak dinleniyor.

'EN YAKIN KOMŞUM 1 BUÇUK KİLOMETRE UZAKTA'

Kent yaşamındaki yoğunluktan bunaldığını söyleyen Mehmet Konak, "Şehir hayatından, kalabalıktan sıkıldım. Kendimi doğaya attım. Burada gayet huzurluyum. Hiçbir sıkıntım yok. Etrafımda komşum yok. En yakın komşum bana 1 buçuk kilometre mesafede. Doğanın içindeyim. Ateşimi yakıyorum. Balık tutuyorum. Hayvanlarımla vakit geçiriyorum. Buraya gelmeden önce şeker hastasıydım. İlaç alıyordum devamlı. Şimdi ilaçta almıyorum. Gayet sağlıklıyım. Huzurluyum."

'ARKADAŞLARIM DA BURADAN GİTMEK İSTEMİYOR'

Doğadaki yaşamına arkadaşlarının şaşırmadığını ifade eden Konak, "İstanbul'dayken tatil günlerimde devamlı doğaya, ormana giderdim. Şimdi hepten tatil yaptım. Artık doğada yaşıyorum. Allah ömür verdiği sürece burada yaşamayı düşünüyorum. Buraya gelen arkadaşlarım buradan gitmek istemiyor. Doğanın içinde, iki vadinin arasında mükemmel bir yerdeyim. Seviyorum bu hayatı" diye konuştu.

'ŞEKER HASTALIĞIMDAN KURTULDUM'

Doğada yaşamanın sağlığına da iyi geldiğini anlatan Konak, "En önemlisi şeker hastalığımdan kurtuldum. Temiz hava. Devamlı antrenmanlıyım. Odun kesiyorum. Yazın her gün yüzüyorum. Ormanları geziyorum. Yaban hayvanlarını fotokapanlarla izliyorum. Onları arşivledim. Dağlarda ne kadar ne varsa hepsini biliyorum. Mümkün olduğu kadar bölgede av yaptırmamaya çalışıyorum. Kış ayında yaban hayvanların yemlemesini yapıyorum. Hayat burada böyle" şeklinde konuştu.

Safranbolu, İstanbul, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:53 Kaynak: DHA
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