Son Dakika Haberleri: Şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler!
Son Dakika Magazin Şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler!

Şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler!

1 saat önce

Şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler ve doğayla baş başa yaşadıkları hayatları ekrana geldi.

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Şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler ve doğayla baş başa yaşadıkları hayatları ekrana geldi. Program sunucuları Hakan Ural ve Seda Akgül ünlülerin tercih ettikleri köy hayatını bakın nasıl yorumladı!


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Seda Akgül, Hakan Ural, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:07 
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