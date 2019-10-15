Şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler ve doğayla baş başa yaşadıkları hayatları ekrana geldi. Program sunucuları Hakan Ural ve Seda Akgül ünlülerin tercih ettikleri köy hayatını bakın nasıl yorumladı!



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