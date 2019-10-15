Şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler!
1 saat önce
Şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler ve doğayla baş başa yaşadıkları hayatları ekrana geldi.
Şehir hayatından sıkılıp köye yerleşen ünlüler ve doğayla baş başa yaşadıkları hayatları ekrana geldi. Program sunucuları Hakan Ural ve Seda Akgül ünlülerin tercih ettikleri köy hayatını bakın nasıl yorumladı!
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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:07
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