Şehir hayatını bırakıp aradığı huzuru memleketi Burdur'da buldu - Son Dakika

İstanbul'da bilişim hizmetleri sektöründe 16 yıllık çalıştıktan sonra şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için memleketi Burdur'a dönen Ruhi Karagöz, özlemini çektiği mutluluğa tarım ve hayvancılıkla uğraştığı bağ evinde kavuştu.

Ataşehir'deki şirketinin faaliyetlerine şehir hayatının yorucu ve stresli yaşamından uzaklaşmak için ara veren Karagöz, Burdur'un Bağlar Mahallesi'ndeki ata toprağındaki bağ evinde yaşamaya karar verdi.

Dedesinden kalan üç dönümlük bir arazide elektriğini güneş panelinden, suyunu taşıma ve yağmur toplama sisteminden sağlayan Karagöz, 24 metrekarelik iki odalı bağ evinde 1 yıldır mutlu günler geçiriyor.

Toprakla buluşmanın ve doğada yaşamanın keyfini çıkaran Karagöz, vaktini 2 keçisi, 4 ineği, 2 köpeği ve 40 metrekarelik sebze tarlasıyla ilgilenerek değerlendiriyor.

Karagöz, kendi ürettiği ürünlerle de sağlıklı ve doğal besleniyor.

Her sabah gün ağarırken kalkan ve hayvanları besledikten sonra kahvaltısını yapan Karagöz, ardından bahçesindeki sebzeleriyle ilgileniyor. Bağ evinde huzurlu, stresten ve kalabalıktan uzak bir yaşam süren Karagöz, ilerleyen süreçte teknolojiyle tarım ve hayvancılığı birleştirerek akıllı bir çiftlik kurmayı hedefliyor.

"Doğa beni her zaman kendine çekiyordu"

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan 40 yaşındaki Karagöz, AA muhabirine, büyük şehrin yorucu temposundan ve iş stresinden bunaldığını söyledi.

İyi bir işi ve kariyeri bırakarak memleketine döndüğünü dile getiren Karagöz, doğal yaşama olan özlemi nedeniyle memleketine döndüğünü kaydetti.

"Bir yıldır burada yaşıyorum ve mutluyum"

Karagöz, doğaya dönme kararı almanın kendisi için kolay olmadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Maddi tatmin bir noktaya kadar, asıl önemli olan manevi tatmin. Büyükşehirde her sabah kalkıp tıraşınızı oluyorsunuz, takım elbisenizi giyip, işe gidiyorsunuz. Stresli bir iş hayatı, yanınızda çalışanlara karşı bir takım yükümlülükleriniz var. Bunlardan artık bir noktada sıyrılmak istedim. Bir yıldır bu bağ evinde yaşıyorum ve acayip mutluyum. Kendime karşı güvenim geldi. Hayatın artık daha fazla tadını çıkarmaya başladım."

İstanbul'daki işini bırakma kararına önceleri ailesinin ve çevresinin karşı çıktığını aktaran Karagöz, her şeye rağmen kararından vazgeçmediğini ve insanlara da doğal yaşama dönmeyi tavsiye ettiğini ifade etti.