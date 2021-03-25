Şehir hayatını bırakıp seracılığa başlayan jeofizik mühendisi talebe yetişemiyor - Son Dakika

Şehir hayatını bırakıp seracılığa başlayan jeofizik mühendisi talebe yetişemiyor

25.03.2021 11:05
Şehir hayatını bırakıp seracılığa başlayan jeofizik mühendisi talebe yetişemiyor, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çilek serası kuran 58 yaşındaki Jeofizik Mühendisi Aziz Tuncer Atalay, hem stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın hem de üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çilek serası kuran 58 yaşındaki Jeofizik Mühendisi Aziz Tuncer Atalay, hem stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın hem de üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Tuncer, yıllarca İstanbul'da farklı iş kollarında çalıştı.

Evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelen Tuncer, çocuklarını büyüttükten sonra eşiyle şehir hayatından kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşti.

Tuncer, daha sonra Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelerek tarla satın aldı. Burada çiftçilik yapmaya karar veren Tuncer, yaklaşık 2 milyonluk yatırımla 5,5 dönümlük modern bir sera kurdu. Tuncer, Seydikemer Ziraat Odası'nın da destekleriyle seradaki boruların içinde çilek yetiştirmeye başladı.

Talebe yetişmeye çalışan Tuncer, stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın ve üretim yapmanın tadını çıkarıyor.

"Çileği dalından kopartıp veriyoruz"

Tuncer, AA muhabirine, serayı kurduktan sonra yetiştirilecek ürün konusunda çok düşündüklerini ve çilek yetiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Çileğin diğer ürünlere göre çok hassas olduğunu anlatan Tuncer, "Biz ürettiğimiz ürünü dolaba koyduğumuzda 15 gün bozulmadan duruyor. Sert davranılırsa üç, ıslatılırsa bir gün dayanmıyor. Yıl boyunca bir fidenin yaklaşık 2 kilogram ürün verdiğini gördüm. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 50 tona yakın ürün hasat ediyorum." dedi.

Tuncer, çileğin raf ömrünün kısa olması dezavantaj gibi görünse de ticari olarak avantaj olduğunu vurgulayan Tuncer, "Gelen kişi bana 'Senin çileğini şu fiyata alırım.' diyemiyor. Çileği dalından kopartıp, veriyoruz. Çilek stokta değil, dalında bekliyor. İstanbul'dan bir komisyoncuyla görüştüm. 'Ağabey ne kadar varsa yolla.' diyor. Talebe yetişemiyoruz. Tarım bire yüz veriyor. Daha önceleri inanmıyordum. İşin içine girdikten sonra inandım." ifadesini kullandı.

"Çilek ekonomik olarak daha avantajlı"

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ise Tuncer'in girişimine ilk gününden bu yana destek verdiklerini kaydetti.

Bölgede alternatif üretim olduğunu, çiftçilere de projeyi örnek gösterdiklerini belirten Gümüş, "İlçemizde yaygın olarak üretilen domatese göre çilek ekonomik olarak daha avantajlı. Çileğin yurt içi tüketimi çok fazla ve domates gibi ihracata bağlı bir ürün olmayınca pazarlanmasında da bir sıkıntı yaşanmıyor." diye konuştu.

Gümüş, oda olarak alternatif ürünler yetiştirmek isteyen tüm çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ziraat Odası, Seydikemer, İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehir hayatını bırakıp seracılığa başlayan jeofizik mühendisi talebe yetişemiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Şenol Güneş'in Şenol Güneş'in "Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor         
10:53
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor         
10:20
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum         
10:17
Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek         
09:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya!         
09:31
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 11:45:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehir hayatını bırakıp seracılığa başlayan jeofizik mühendisi talebe yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei