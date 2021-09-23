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Şehir hayatını terk eden veteriner hekim köyünde badem yetiştiriyor - Son Dakika

Şehir hayatını terk eden veteriner hekim köyünde badem yetiştiriyor

23.09.2021 11:10
Şehir hayatını terk eden veteriner hekim köyünde badem yetiştiriyor, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir süre veteriner hekimlik yaptıktan sonra mesleğini bırakarak memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine yerleşen Numan Sunar, ziraat yüksek mühendisi eşi Rabia Sunar ile birlikte badem yetiştiriyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir süre veteriner hekimlik yaptıktan sonra mesleğini bırakarak memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine yerleşen Numan Sunar, ziraat yüksek mühendisi eşi Rabia Sunar ile birlikte badem yetiştiriyor.

Şehir hayatından sıkılan ve 20 yıl önce Besni'nin Konuklu köyüne yerleşen Numan Sunar, ailesine ait 800 dönümlük taş, kaya ve engebeli araziyi iş makineleriyle temizleterek tarıma elverişli hale getirdi.

Arazinin yaklaşık 400 dönümlük kısmına badem ağacı diken Sunar ve eşi, yılda 100 ton badem üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sunar, AA muhabirine, 1986 yılında Besni'den Kocaeli'nin Gölcük ilçesine taşındıklarını, lise sonrasında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini bitirdiğini söyledi.

Kocaeli'de veteriner hekim olarak çalışırken çiftlik kurma hayalini gerçekleştirmeye karar verdiği anlatan Sunar, "Tabiri caizse ceketimi aldım köyüme geldim." dedi.

Sunar, en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade etti. Sunar, "Eşim ziraat mühendisi, burada aile şirketi gibi çalışıyoruz. Bizim doğal danışmanlığımızı yapıyor, bana yardımcı oluyor, ilaç gübreleme ve sulama konusunda destekleri oluyor." dedi.

Rabia Sunar da iyi tarım uygulamalarıyla sağlıklı ürünler ürettiklerini dile getirdi.

Yaklaşık 12 bin yetişkin ağaçları bulunduğunu belirten Sunar, "Kadın girişimci olmak mutluluk verici. Her kadın başarır, özellikle cesaret çok önemli. Eğitim ve destek de olursa başaramayacakları bir şey yoktur. Bize desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsüne teşekkür ederiz." diye konuştu.

Adıyaman'da yılda 18 bin ton badem yetiştiriliyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ali Yetkin de Adıyaman'da badem yetiştiriciliğine yoğun talep olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de badem ekimi alanı bakımından birinci sırada yer aldığını ifade eden Yekin, "İlimizde 78 bin dekar alanda badem ekili. Üretim olarak ise 18 bin tonla ikinci sırada yer alıyoruz. Badem Adıyaman'da birçok ürüne alternatif ürün olarak yetiştirilmektedir. Verimi ve geliri yüksek olduğu için çiftçinin sevdiği bir üründür." dedi.

Veteriner, Adıyaman, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehir hayatını terk eden veteriner hekim köyünde badem yetiştiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehir hayatını terk eden veteriner hekim köyünde badem yetiştiriyor - Son Dakika
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