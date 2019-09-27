Son Dakika Haberleri: Şehir içi dolmuşlar kartlı sisteme geçiyor
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Şehir içi dolmuşlar kartlı sisteme geçiyor

2 saat önce

Kilis'te, şehir içi dolmuşlarda E-Kart kullanılması için kartlı sisteme geçilmesine karar verildi.

Şehir içi dolmuşlar kartlı sisteme geçiyor, System.String[]

Kilis'te, şehir içi dolmuşlarda E-Kart kullanılması için kartlı sisteme geçilmesine karar verildi.


S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifine bağlı şehir içi dolmuşların kartlı sisteme geçmeleri için bir toplantı yapıldı. Toplantıya Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın ile birlikte, E-Kart yetkilileri katıldı. Başkan Bulut, "Yaptığımız görüşmede toplu taşımada para yerine akıllı kart sistemine geçilmesi için gerekli görüşmeleri yaptık. En Kısa sürede Toplu taşımalarda Kart 79 'a geçiyoruz. Kilis halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, AK Parti, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
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