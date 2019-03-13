Son Dakika Haberleri: Şehir içi kısa mesafede yeni trend "elektrikli scooter"

Şehir içi kısa mesafede yeni trend "elektrikli scooter"

1 saat önce

Nüfus yoğunluğu dolayısıyla kentlerde artan trafik, teknoloji şirketlerinin kısa mesafe ulaşıma çözüm amacıyla ürettiği elektrikli scooterlere ilgiyi artırdı.

Şehir içi kısa mesafede yeni trend
Nüfus yoğunluğu dolayısıyla kentlerde artan trafik, teknoloji şirketlerinin kısa mesafe ulaşıma çözüm amacıyla ürettiği elektrikli scooterlere ilgiyi artırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 

Ekonomi
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