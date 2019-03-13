Şehir içi kısa mesafede yeni trend "elektrikli scooter"
1 saat önce
Nüfus yoğunluğu dolayısıyla kentlerde artan trafik, teknoloji şirketlerinin kısa mesafe ulaşıma çözüm amacıyla ürettiği elektrikli scooterlere ilgiyi artırdı.
Nüfus yoğunluğu dolayısıyla kentlerde artan trafik, teknoloji şirketlerinin kısa mesafe ulaşıma çözüm amacıyla ürettiği elektrikli scooterlere ilgiyi artırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25
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