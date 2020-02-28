Şehir içi minibüs ücreti 2,5 TL olduğu yerde Bilecik-Eskişehir arası 5 TL - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir içi minibüs ücreti 2,5 TL olduğu yerde Bilecik-Eskişehir arası 5 TL - Son Dakika

Şehir içi minibüs ücreti 2,5 TL olduğu yerde Bilecik-Eskişehir arası 5 TL

6 saat önce

Şehir içi minibüsün 2.5 TL olduğu Bilecik'te, bir otobüs firmasının Bilecik-Eskişehir arası yolculuk fiyatını 5 TL'ye indirmesi talepleri arttırdı.

Şehir içi minibüs ücreti 2,5 TL olduğu yerde Bilecik-Eskişehir arası 5 TL, System.String[]

Şehir içi minibüsün 2.5 TL olduğu Bilecik'te, bir otobüs firmasının Bilecik- Eskişehir arası yolculuk fiyatını 5 TL'ye indirmesi talepleri arttırdı.


Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminalinde hizmet veren şehirlerarası otobüs firması Bilecik- Eskişehir, Eskişehir-Bilecik arasında yolculuğun fiyatını 15 TL'den 5 TL'ye düşürdü. İki il arası 90 kilometre yol keteden yolcular, bunu bedeli olarak sadece 5 TL ödüyorlar. Bu durum karşısında yolcular memnun olurken, Bilecik-Eskişehir arasındaki yolcu kontejyanlar hiç boş kalmıyor.


Bu fiyatların Mart sonu Nisan başına kadar devam edeceğini söyleyen firma yetkileri, minibüs fiyatların 2,5 TL olduğu yerde, 90 kilometrelik mesafenin 5 TL olmasına vatandaşların yoğun talep gösterdiği söylediler. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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