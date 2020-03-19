Şehir içi minibüslere dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

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Şehir içi minibüslere dezenfeksiyon çalışması
6 saat önce
Zonguldak'ta Site hattına yolcu taşıyan dolmuş şoförleri korona virüs nedeniyle araçlarını ilaçlama çalışması yaptı.
Zonguldak'ta Site hattına yolcu taşıyan dolmuş şoförleri korona virüs nedeniyle araçlarını ilaçlama çalışması yaptı.
Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle önlemler hat safhaya çıktı. Site hattına yolcu taşıyan dolmuş şoförleri otobüslerine ilaçlamaya başladı. Öte yandan ilaçlamanın yanı sıra araçlarında yolcu taşırken kolonya hizmeti de vermeye başladı. Dolmuş şoförlerinin bu anlamlı hareketi ise yolculardan büyük takdir aldı. İlaçlama işlemlerinin bütün araçlarda uygulanacağı öğrenildi - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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