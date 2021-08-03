Şehir içi ulaşımında ücret güncellemesi yapıldı - Son Dakika

Pandemi nedeniyle önlem amaçlı ev ziyaretleri gerçekleştirmeyen ekipler, Başkan Büyükerşen'in mektubunu ve hediyelerini ailelere kapıdan teslim ediyor.

Büyükşehir Belediyesi kırsalda ilçeler ve bağlı mahallelerde yeni doğan bebek ziyaretlerine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler merkez ilçeler dışında kalan tüm ilçelerde yeni bebek sahibi olan ailelere hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiriyor. Ekipler son olarak Çifteler, Günyüzü ve Mihalıççık ilçelerindeki yeni doğan bebeklerin hediyelerini teslim ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in tebrik mektubu ile bebeklerin ihtiyaçları için hazırlanan bebek çantasını ailelere pandemi koşullarına uygun olarak ev ziyareti gerçekleştirmeden kapıdan hediye eden ekipler, ailelerden gelen talepler doğrultusunda ziyaretlerin devam edeceğini ifade ettiler. Ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise yalnızca kötü günlerde değil, en mutlu günlerinde de kendilerini unutmayan Başkan Büyükerşen'e ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.