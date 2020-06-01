Şehir içi ulaşımlarda toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alama zorunluluğu kaldırıldı. - Son Dakika

Şehir içi ulaşımlarda toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alama zorunluluğu kaldırıldı.
Şehir içi ulaşımlarda toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alama zorunluluğu kaldırıldı.
Şehir içi ulaşımlarda toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alama zorunluluğu kaldırıldı. Uygulama şimdilik şehirlerarası yolcu taşımacılığını kapsamıyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 07:44 Kaynak: İHA
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