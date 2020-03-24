Şehir içi ve şehirler arası otobüslerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir içi ve şehirler arası otobüslerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Şehir içi ve şehirler arası otobüslerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

7 saat önce

RİZE'de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarındaki kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu taşınmaya başlandı.

Şehir içi ve şehirler arası otobüslerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor, System.String[]

RİZE'de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarındaki kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu taşınmaya başlandı.

Rize Otogarı'ndan hareket eden otobüslerde yeni düzene göre yolcu alımı başladı. Yolcuların memnun olduğu uygulama, otobüs sahiplerini 'zarar' endişesiyle düşündürüyor.

Yolculardan Uğur Çetin, uygulamanın çok yararlı olduğunu İfade ederek "Bizim için iyi oldu kimse ile temas kurmayacağız. Daha güvende hissedeceğiniz kendimizi. Otobüs sahipleri için biraz zor olacak" dedi. Hüseyin Alim ise "Koronavirüs ile karşı karşıyayız, bu oturma şekliyle kendimizi daha güvende hissettik" diye konuştu.  Ali Avcı da "Yaşadığımız bu süreçte böyle bir uygulamanın olması gerekiyordu. Uzun bir yolculuk yapacağız, yolcularla aramızda mesafenin olması iyi düşünülmüş" diye konuştu.

Sağlık açısından uygulamanın yerinde bir karar olduğunu ifade eden otobüs şoförleri ise 20 yolcuyla maliyeti karşılayamayacaklarını, zarar edeceklerini ifade etti.

Otobüs şoförü Cihan Yamak "Uygulama ile beraber otobüsler yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Bu yüzden de otobüs sahipleri hareket etmek dahi istemiyor. Şu anda yüzde 10 kapasite ile bile çalışmıyor, otobüsler boş gidip, geliyor. Otobüste zaten üç beş kişi oluyor, onlar da mağdur olmasın diye mecburen gidip geliniyor" dedi.

Hayati Gürdamur ise "Araç sahibi olarak zarar edeceğiz, ancak alınan kararı uygulamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin güzel olduğunu söyleyen Emre Kangel, "20 kişi ile gidip gelindiği zaman bu otobüsün seferinde en az 2 bin lira zararı vardır. Devlet bize yardımcı olsun, mesela mazottan vergi almasın, kapı çıkışları pahalı buralardan ücret alınmasın" dedi.


İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:17 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:38:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehir içi ve şehirler arası otobüslerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]