Şehir içi ve şehirler arası otobüslerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

RİZE'de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarındaki kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu taşınmaya başlandı.

Rize Otogarı'ndan hareket eden otobüslerde yeni düzene göre yolcu alımı başladı. Yolcuların memnun olduğu uygulama, otobüs sahiplerini 'zarar' endişesiyle düşündürüyor.

Yolculardan Uğur Çetin , uygulamanın çok yararlı olduğunu İfade ederek "Bizim için iyi oldu kimse ile temas kurmayacağız. Daha güvende hissedeceğiniz kendimizi. Otobüs sahipleri için biraz zor olacak" dedi. Hüseyin Alim ise " Koronavirüs ile karşı karşıyayız, bu oturma şekliyle kendimizi daha güvende hissettik" diye konuştu. Ali Avcı da "Yaşadığımız bu süreçte böyle bir uygulamanın olması gerekiyordu. Uzun bir yolculuk yapacağız, yolcularla aramızda mesafenin olması iyi düşünülmüş" diye konuştu.

Sağlık açısından uygulamanın yerinde bir karar olduğunu ifade eden otobüs şoförleri ise 20 yolcuyla maliyeti karşılayamayacaklarını, zarar edeceklerini ifade etti.

Otobüs şoförü Cihan Yamak "Uygulama ile beraber otobüsler yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Bu yüzden de otobüs sahipleri hareket etmek dahi istemiyor. Şu anda yüzde 10 kapasite ile bile çalışmıyor, otobüsler boş gidip, geliyor. Otobüste zaten üç beş kişi oluyor, onlar da mağdur olmasın diye mecburen gidip geliniyor" dedi.

Hayati Gürdamur ise " Araç sahibi olarak zarar edeceğiz, ancak alınan kararı uygulamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin güzel olduğunu söyleyen Emre Kangel, "20 kişi ile gidip gelindiği zaman bu otobüsün seferinde en az 2 bin lira zararı vardır. Devlet bize yardımcı olsun, mesela mazottan vergi almasın, kapı çıkışları pahalı buralardan ücret alınmasın" dedi.