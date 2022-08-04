Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı

04.08.2022 12:04
Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüste 14 Bangladeş, 8 Nepal uyruklu olmak üzere toplam 22 göçmen yakalandı. Göçmen sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı.

Şehir içi yolcu minibüsü ile Tekirdağ'ın güzergahı üzerinden göçmen sevkiyatı yapılacağı bilgisi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçirdi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, bahse konu araç Süleymanpaşa TOKİ uygulama noktasında durduruldu.

22 KAÇAK YAKALANDI

Araç içerisinde yapılan aramada 14 Bangladeş, 8 Nepal uyruklu olmak üzere toplam 22 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Şahısları yasa dışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalışan S.E. ve S.Ç. DE yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinden çıkan 10 bin 200 TL paraya el konuldu.

Daha sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 22 yabancı uyruklu şahıs ise Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Şehir içi yolcu minibüsüyle göçmen kaçakçılığı: 22 kişi yakalandı, 2 kişi tutuklandı Şehir içi yolcu minibüsüyle göçmen kaçakçılığı: 22 kişi yakalandı, 2 kişi tutuklandı Tekirdağ'da minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı Tekirdağ'da minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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