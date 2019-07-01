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Şehir içi yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

Şehir içi yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıMALATYA - Malatya'da şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şehir içi yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
MALATYA - Malatya'da şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde yaşanan kazada Merkez-Yakınkent hattında çalışan Süleyman Y. idaresindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mehmet K. yönetimindeki 44 PH 173 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Kaza sonrası otobüs ve otomobil sürücülerinin yanı sıra yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet K. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Şehir içi yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
Yeşilyurt, Malatya, Merkez, 3. Sayfa
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