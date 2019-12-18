Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek - Son Dakika

Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek

6 saat önce

Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT) Belediye Projesi kapsamında, Adıyaman'daki mevcut içme suyu hattı baştan sona yenilenecek, 10 bin metreküplük yeni bir içme suyu deposu yapılacak.

Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek, System.String[]

Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT) Belediye Projesi kapsamında, Adıyaman'daki mevcut içme suyu hattı baştan sona yenilenecek, 10 bin metreküplük yeni bir içme suyu deposu yapılacak.


Avrupa Birliği tarafından oluşturulan 'Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)' mültecilere ve ev sahibi toplumlara yönelik desteğine devam ediyor.


Adıyaman Belediyesi ve müşavir firma tarafından, FRIT kapsamında Adıyaman merkez ilçede yenilenmesi planlanan 616 kilometrelik mevcut içme suyu hattı ile yapılması planlanan 10 bin metreküplük yeni içme suyu deposu hakkında halkın da katılımıyla gerçekleştirilen bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konu ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, FRIT kapsamında yer alan paketten Adıyaman İçme Suyu Hattı Yenileme Projesi ve Adıyaman İçme Suyu Deposu için hibe alınacağı belirtilerek, "Bu hibe ile Adıyaman'ın içme suyu hattı baştan sona yenilenmiş olacak. Proje kapsamında 616 kilometre içme suyu isale hattı ile 10 bin metreküplük içme suyu deposu yapılacak" diye konuştu.


Bilgilendirme toplantısı, müşavir firma yetkilileri tarafından yapılan sunum ile devam etti. Sunumda projenin amacı, beklenen faydaları, çevresel ve sosyal etkileri hakkında bilgiler verildi. - ADIYAMAN

Avrupa Birliği, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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