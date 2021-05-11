AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri merkezde faaliyet gösteren belediyelerin başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Kayseri'de devam eden ve yapılması planlanan yatırımları değerlendirdi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de belediyelerin çok güzel projeler ürettiğini ve bunların yansımasının önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını belirtti.

Şehir idarecilerinin evde beklemek gibi bir lüksünün olamayacağına vurgulayan Özhaseki, "Evlere kapanacağız, herkes evlerde bugünkü koşullarda fazla temas etmeden hastalığı atlatmanın peşinde olacak. Ama idarecilerimiz bir şey daha yapacak, bu sessizliği avantaja çevirip çalışacaklar. Bu anlamda şehir idarecilerinin durmak, beklemek gibi bir lüksü yok. Hatta bu günleri bir avantaja çevirip boş olan yollarda ve diğer belediye faaliyetlerinde daha sıkı, daha hızlı çalışmak gibi bir sorumluluğu da var." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin şehircilik açısından Türkiye'nin önde gelen kentlerinden olduğuna aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çok şükür bugünümüz yine verimli geçti. Sahur saatlerine kadar merkezdeki 3 belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizle ilgili projeler üzerinde çalışmalar yaptık. Hamdolsun belediyelerimizin güzel projeleri var. Bunları yapacak imkanları, bilgileri ve teknik elemanları var. Önümüzdeki günlerde bunların hepsi bir bir ortaya çıkacak. Yıllardır bu işlerin içerisinde olup Türkiye'de neredeyse gezmedik şehir bırakmamış birisiyim. Bugün de hala yerel yönetimlerden sorumluluğu devam eden bir kişi olarak söylüyorum, çok şükür Kayseri'miz, şehircilik açısından en önde gelen şehirlerimizden biridir. Bir taraftan altyapısıyla bir taraftan üstyapısıyla, bir taraftan gecekonduyu önlemesiyle ve Avrupa'dakine benzer prestijli tesisleriyle Kayseri, farkını ortaya koyuyor."