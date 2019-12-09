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Şehir magandaları çocuk parkını yaktı

7 saat önce

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Şehir magandaları çocuk parkını yaktı, System.String[]

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yangın çıkarıldı. Parkta bulunan oyuncaklar, spor aletleri ve plastik zemin yanarken, park kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Etimesgut, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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