ŞEHİR MAGANDALARI, OTOMOBİLDEN YOL KENARINDA YÜRÜYEN ESKİCİYE TORPİL FIRLATTI - Son Dakika
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ŞEHİR MAGANDALARI, OTOMOBİLDEN YOL KENARINDA YÜRÜYEN ESKİCİYE TORPİL FIRLATTI

05.02.2023 18:03

KARTAL'da şehir magandaları seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı.

KARTAL'da şehir magandaları seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı. Ayaklarının altında torpil patlayan eskici korku yaşadı.

Kartal Soğanlık'ta saat 14.00 sıralarında, seyir halindeki otomobildeki şehir magandaları, torpilin fitilini ateşleyip, el arabasıyla yol kenarında yürüyen eskiciye attı. Panikleyen eskicinin duruma tepki göstermesiyle eğlenen şehir magandaları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ŞEHİR MAGANDALARI, OTOMOBİLDEN YOL KENARINDA YÜRÜYEN ESKİCİYE TORPİL FIRLATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞEHİR MAGANDALARI, OTOMOBİLDEN YOL KENARINDA YÜRÜYEN ESKİCİYE TORPİL FIRLATTI - Son Dakika
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