Şehir magandaları piknik masalarını yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehir magandaları piknik masalarını yaktı - Son Dakika

Şehir magandaları piknik masalarını yaktı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından mesire yerine konulan ahşap piknik masaları şehir magandaları tarafından parçalanarak yakıldı.

Şehir magandaları piknik masalarını yaktı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından mesire yerine konulan ahşap piknik masaları şehir magandaları tarafından parçalanarak yakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Koruluğunda vatandaşları piknik yapması ve doğa ile iç içe zaman geçirmeleri için Ayvalık Belediyesi tarafından yaptırılan piknik masaları şehir magandalarının saldırısına uğradı. Magandalar ahşap piknik masasını parçalayarak varil içinde yaktı. Konu üzerine Ayvalık Belediyesi sosyal medya hesabından olayı kınadı. Mesajda, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Atatürk Koruluğu Mesire Alanı'nda kimliği belirsiz kişiler tarafından piknik masası kırılarak yakılmıştır. Yapan kişi ya da kişileri Ayvalık Halkı adına kınıyoruz. Gerekli hukuki girişimleri başlatacağız" denildi. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
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