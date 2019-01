Şehir Magandaları Sahildeki Her Şeyi Parçaladı

Bartın'ın Kurucaşile Belediyesi tarafından liman mevki'inde yapılan sadabat çitleri, aydınlatma direkleri, banklar ve çöp kovaları kimliği belirsiz kişilerce parçalanarak kırıldı.

Bartın'ın Kurucaşile Belediyesi tarafından liman mevki'inde yapılan sadabat çitleri, aydınlatma direkleri, banklar ve çöp kovaları kimliği belirsiz kişilerce parçalanarak kırıldı.



Bartın'ın Kurucaşile Belediyesi tarafından liman mevki'inde vatandaşların vakit geçirebilmeleri için yapılan sadabat çitleri, aydınlatma direkleri, banklar ve çöp kovaları kimliği belirsiz kişilerce parçalandı. Emniyet güçleri saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, saldırıların geçtiğimiz süreçte de yaşandığı belirterek, " Liman mevki'inin sahil şeridinde yapılan olan sadabat çitleri, çöp kutuları, banklar ve aydınlatma direkleri gerek sökülerek, gerekse darbe ile kırılarak kullanılamaz hale getirip tahrip edilmiştir" dedi.



Vatandaşın vergileriyle daha güzel bir Kurucaşile oluşturmak için çabaladıklarını, ancak bu tür saldırıların çalışanlarının da motivasyonunu bozduğunu söyleyen Başkan Sayın, "Daha iyi yaşanılabilir bir ilçe ve insanımızın tüm imkanlarından yararlanabilmesi için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ancak yaptığımız bu hizmetler kim olduğunu bilmediğimiz art niyetli kişiler tarafından tahrip edilerek, kullanılmaz hale getiriliyor. Herkese eşit hizmet üretmeye çalışıyoruz ama takdir edileceği gibi bizim her yaptığımız hizmetin başına bir bekçi koyma şansımız yok. Ürettiğimiz hizmetleri korumak, o hizmetlerden yararlanan değerli halkımızın sorumluğunda olmalıdır" dedi.



Hizmetin yapılması kadar korunmasının da önemli olduğuna vurgu yaparak, her zaman olduğu gibi vatandaşlardan belediye hizmetlerine sahip çıkmasını isteyen Başkan Sayın, "Vatandaşlarımızdan, böylesi art niyetli kişileri gördükleri zaman uyarmaları ya da gerek belediyemizi gerekse bölgede bulunan güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz. Çünkü bu hizmetler tahrip edildiğinde hem vatandaşın hizmete ulaşmasında aksamalar yaşanıyor hem de vatandaşın parasıyla yapılan değerler yok ediliyor. Bizim en büyük gücümüz halkımızın bize vermiş olduğu destektir. Yaptığımız hizmetlerde ancak halkımız sahip çıkarsa korunabilir. Bu çirkin davranışı yapanların yakalanmasının an meselesi olduğu ve yakalandığında gerekli cezayı alacaklarına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BARTIN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi