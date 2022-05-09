Şehir magandaları uçağı tahrip etti - Son Dakika

- Şehir magandaları uçağı tahrip etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bir turizm firmasının şehrin meydanına tanıtım amacıyla koyduğu uçak şehir magandalarınca tahrip edildi.

Telefon kulübeleri, parklar, oyun alanları ve açık hava spor aletlerine zarar veren şehir magandaları bu kez de bir turizm firmasının tanıtım maksadıyla Çorlu şehir merkezindeki bir park alanına koyduğu uçağı tahrip ederek kullanılamaz hale getirdi.

Bir turizm firmasınca Çorlu'da Omurtak Caddesi eski halk eğitim merkezi müdürlüğü kavşağında yer alan parka tanıtım amacıyla uçak konuldu. İlk anlarda vatandaşların fotoğraf çektirdiği uçak daha sonra ise şehir magandalarınca tahrip edildi.

Uçağın kabindeki göstergeleri ve camlarını kıran magandalar uçağı tamamen kullanılamaz hale getirdi.