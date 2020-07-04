Şehir magandası engelli genci hastanelik etti - Son Dakika

Şehir magandası engelli genci hastanelik etti
- Şehir magandası engelli genci hastanelik etti Ankara'nın Sincan ilçesinde engelli bir genç yolda yürürken bir kişi tarafından hastanelik edilene kadar darp edildi.
- Şehir magandası engelli genci hastanelik etti
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde engelli bir genç yolda yürürken bir kişi tarafından hastanelik edilene kadar darp edildi.
Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Melek Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda yolda yürüyen 31 yaşındaki Murat Kadızade isimli engelli gence bir kişi "Ne bakıyorsun ?" diye sözlü tacizde bulundu. Murat Kadızade'nin "Ben sana bakmadım abi" cevabını vermesi üzerine saldırgan ve yanındaki kişiler engelli genci darp etti. Yaşanan saldırı sonucu hastanelik olan Murat Kadızade'nin bacağı ve kalçası kırıldı. Parçalı kırığı olan engelli genç ameliyata alındı. Engelli gencin ablası Deniz Kadızade, kardeşinin engelli olduğunu belirterek "Kardeşimi önce sözlü taciz ediyorlar sonrada darp ediyorlar. Ayağını kırdılar, gittiğimde kardeşimi yerde buldum. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok" diye tepkisini gösterdi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:16 Kaynak: İHA
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