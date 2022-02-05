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Şehir magandası trafikte tartıştığı kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı...O anlar kamerada - Son Dakika

Şehir magandası trafikte tartıştığı kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı...O anlar kamerada

05.02.2022 12:51

Şehir magandası trafikte tartıştığı kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı.

Şehir magandası trafikte tartıştığı kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı...O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişinin dükkanını pompalı tüfekle basan şahıs dehşet saçtı. Çevreye rastgele ateş eden şehir magandasının silahından çıkan saçmalar bir kişinin yaralanmasına neden olurken, korku dolu anlar güvenlik kamerasını yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerginlik gruplardan birisinin diğerinin dükkanını pompalı tüfekle basmasıyla devam etti. Cadde ortasında etrafa rastgele ateş eden şahıs, trafikte tartıştığı kişilerden birisini yaraladı. Olayın yaşandığı yere çevrede bulunan vatandaşların ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Olay anı bölgede bir vatandaşın cep telefonuyla kayıt altına alınırken, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Olayın yaşandığı anda çevrede bulunan vatandaşların can havliyle kaçışmaları görüntülere yansıdı.

Şehir magandası trafikte tartıştığı kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı...O anlar kamerada
Şehir magandası trafikte tartıştığı kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı...O anlar kamerada
Şehir magandası trafikte tartıştığı kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı...O anlar kamerada

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Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehir magandası trafikte tartıştığı kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehir magandası trafikte tartıştığı kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı...O anlar kamerada - Son Dakika
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