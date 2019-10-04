Son Dakika Haberleri: Şehir magandası yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehir magandası yakalandı

1 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesinde bir işyerine kavga amaçlı gelen A.T. isimli şahsı, 1 adet pompalı tüfek ve 25 adet dolu fişek ile yakalandı.

Şehir magandası yakalandı, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesinde bir işyerine kavga amaçlı gelen A.T. isimli şahsı, 1 adet pompalı tüfek ve 25 adet dolu fişek ile yakalandı.


Altınşehir Mahallesinde gece 02.00 sularında bir şahsın tüfekle kavga çıkardığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis ekipleri A.T. isimli şahsı 1 adet pompalı tüfek ve fişekler ile yakalayarak etkisiz hale getirdi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Altınşehir, Adıyaman, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı
Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 20:08:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehir magandası yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]