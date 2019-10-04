Şehir magandası yakalandı
1 saat önce
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesinde bir işyerine kavga amaçlı gelen A.T. isimli şahsı, 1 adet pompalı tüfek ve 25 adet dolu fişek ile yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:05 Kaynak: İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altınşehir Mahallesinde bir işyerine kavga amaçlı gelen A.T. isimli şahsı, 1 adet pompalı tüfek ve 25 adet dolu fişek ile yakalandı.
Altınşehir Mahallesinde gece 02.00 sularında bir şahsın tüfekle kavga çıkardığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis ekipleri A.T. isimli şahsı 1 adet pompalı tüfek ve fişekler ile yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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