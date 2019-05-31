Son Dakika Haberleri: Şehir merkezinde arazi yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehir merkezinde arazi yangını

4 dakika önce

Şehir merkezinde arazi yangını Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki boş bir arazide yangın çıktı.

Şehir merkezinde arazi yangını, System.String[]
Şehir merkezinde arazi yangını
Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki boş bir arazide yangın çıktı. Çalılıklar ile kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında yaklaşık 15 dönümlük alan yanarken mahalle sakinleri ise dumandan etkilenmemek için evlerinin kapı ve pencerelerini kapattı.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde yaşandı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu bir bölgede çalılık ve kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın, yaklaşık 15 dönümlük alanı kapladı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, kontrol altına aldığı yangının yerleşim bölgelerine zarar vermeyeceğini belirledi. Yangından yükselen dumanlar, çevre binalardaki evlere kadar ulaştı. Vatandaşlar, dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattı.
Yangın, otların tamamen yanmasının ardından sönerken yangının neden çıktığının araştırıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:21 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı "Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber yok Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım Morgu hurdacıya satıldığı iddia edilen hastane müdürü konuştu: Kumpas kurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:25:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehir merkezinde arazi yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]