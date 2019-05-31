Şehir merkezinde arazi yangını

Şehir merkezinde arazi yangını Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki boş bir arazide yangın çıktı.

Şehir merkezinde arazi yangını

Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki boş bir arazide yangın çıktı. Çalılıklar ile kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında yaklaşık 15 dönümlük alan yanarken mahalle sakinleri ise dumandan etkilenmemek için evlerinin kapı ve pencerelerini kapattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde yaşandı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu bir bölgede çalılık ve kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın, yaklaşık 15 dönümlük alanı kapladı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, kontrol altına aldığı yangının yerleşim bölgelerine zarar vermeyeceğini belirledi. Yangından yükselen dumanlar, çevre binalardaki evlere kadar ulaştı. Vatandaşlar, dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattı.

Yangın, otların tamamen yanmasının ardından sönerken yangının neden çıktığının araştırıldığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı

"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber yok

Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım

Morgu hurdacıya satıldığı iddia edilen hastane müdürü konuştu: Kumpas kurdular