Şehir merkezinde ATV ile drift atan turistlere polisten ceza yağdı - Son Dakika
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Şehir merkezinde ATV ile drift atan turistlere polisten ceza yağdı

21.08.2022 20:57

Şehir merkezinde ATV ile drift atan turistlere polisten ceza yağdı Muğla'nın Marmaris ilçesinde ATV motosiklet ile şehir merkezinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren İngiliz vatandaşı 3 kişiye trafik polislerinden ceza yağdı.

Şehir merkezinde ATV ile drift atan turistlere polisten ceza yağdı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ATV motosiklet ile şehir merkezinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren İngiliz vatandaşı 3 kişiye trafik polislerinden ceza yağdı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, trafik güvenliğine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Özellikle yaz aylarında artan nüfus ile birlikte ATV olarak bilinen 4 tekerlekli motosikletlerin kullanımı da artarken, şehir merkezinde de trafik yoğunluğu oluşuyor. Sık sık denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan sürücülere de göz açtırmıyor. Bu çerçevede bir grup turistin şehir merkezindeki bir arsada drift attığı ve kural tanımayarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ihbarını alan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, drift atan turistleri güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı. Çoğunlukla yabancı uyruklu turistlerin kiraladığı ATV'leri kuralsızca kullandığı tespit edilen sürücülere ve kiraya veren firmalara da ceza yağdı.

Trafik ekipleri tarafından durdurulan turistlere, kask takmamak, tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan 819 TL para cezası kesildi.

"Cep telefonu kameralarına da yansıdı"

Yapılan kontrollerde ATV sürücülerinin Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı J.T.N., H.J. ve D.G. olduğu belirlenirken 3 sürücünün drift yaptıkları anlar da bölgedeki mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, boş arazide drift yapan turistlerin tozu dumana katması, oluşan yoğun toz bulutu ile trafiği zora sokmaları ve daha sonra yoldan uzaklaşması yer alırken, mahalle sakinleri de turistlere tepki göstererek hareketi "saygısızlık" olarak değerlendirdi.

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Kaynak: İHA

Marmaris, Türkiye, Muğla, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehir merkezinde ATV ile drift atan turistlere polisten ceza yağdı - Son Dakika

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