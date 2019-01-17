Son Dakika Haberleri: Şehir Merkezinde Birden Bire Oluşan 4 Metre Çapındaki Çukur Korkuttu

Şehir Merkezinde Birden Bire Oluşan 4 Metre Çapındaki Çukur Korkuttu

49 dakika önce

Şehir merkezinde birden bire oluşan 4 metre çapındaki çukur korkuttu Sivas'ta şehir merkezinde yaya kaldırımda birden bire 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştuSİVAS - Sivas'ta şehir merkezindeki yaya kaldırımında çökme meydana gelerek 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştu.

Şehir merkezinde birden bire oluşan 4 metre çapındaki çukur korkuttu
Sivas'ta şehir merkezinde yaya kaldırımda birden bire 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştu

SİVAS - Sivas'ta şehir merkezindeki yaya kaldırımında çökme meydana gelerek 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştu.
Sivas'ta Diriliş Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kaldırımda 4 metre çapında 4 metre derinliğinde çukur oluştu. Oluştuktan kısa bir süre sonra içi su dolan çukur şaşkınlığa neden oldu. Olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. Vatandaşlar, biranda oluşan çukura bir anlam veremezken yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Çukuru yer altında oluşan küçük bir toprak kaymasının neden olduğu düşünülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:30 Kaynak: İHA

Sivas, Çukur, Güncel
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