Son Dakika Haberleri: Şehir merkezinde çıkan arazi yangını çevredeki binaları etkiledi
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Şehir merkezinde çıkan arazi yangını çevredeki binaları etkiledi

35 dakika önce

Şanlıurfa'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki boş bir arazide yangın çıktı.

Şehir merkezinde çıkan arazi yangını çevredeki binaları etkiledi, System.String[]
Şanlıurfa'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki boş bir arazide yangın çıktı. Çalılıklar ile kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında yaklaşık 15 dönümlük alan yanarken, mahalle sakinleri ise dumandan etkilenmemek için evlerinin kapı ve pencerelerini kapattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde çıktı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu bir bölgede çalılık ve kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın, yaklaşık 15 dönümlük alanı kapladı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, kontrol altına aldığı yangının yerleşim bölgelerine zarar vermeyeceğini belirledi. Yangından yükselen dumanlar binalara kadar ulaştı. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattı.

Yangın, otların tamamen yanmasının ardından sönerken neden çıktığının araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:59 Kaynak: İHA
Akbayır, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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