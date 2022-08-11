ZONGULDAK - Sağanak etkili oluyor

Şehir merkezinde etkili olan sağanak
Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi
Araçların yolda güçlükle ilerlemesi
Kozlu ilçesinde araçların arızalanması ZONGULDAK - Zonguldak'ın Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA
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