Şehir merkezinde gelini atla dolaştırma geleneğini yaşattılar

Gelinin ata bindirilmesi

Gelinin atla gezdirilmesi ve düğün evine getirilmesi

Damat Aykut Külter'in konuşması

Gelin Pervin Külter'in konuşması

Damadın Halası Besna Külter'in konuşması

Spor salonu işletmecisi Fettah Tatar'ın konuşması

Market işletmecisi Derman Geçgel'in konuşması

ŞIRNAK - Bir aile, geleneği yaşatmak adına, gelini evinden atla aldı.

Şırnak merkezde yaşayan bazı aileler evden atla gelin çıkarma geleneğini yaşatıyor.

Pervin ve Aykut Külter çiftinin kent merkezindeki düğünlerinde de gelini evden çıkarma geleneği atla yapıldı.

Yeni Mahalle'deki baba evinden atla çıkarılan gelin aile bireyleriyle şehirde tur atarak, düğünün yapıldığı Şehr-i Nuh Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Şarkılar ve zılgıtlar eşliğinde süren şehir turu, renkli görüntü oluşturdu.

"Atalarımızın geleneğini yaşatmak istedik"

Damat Aykut Külter, AA muhabirine, düğün organizasyonundan mutluluk duyduklarını belirtti.

Külter, "Herkes araçlarla ve konvoyla gelin almaya gidiyor. Biz de atalarımızın geleneğini yaşatmak istedik, çok mutluyum." dedi.

Gelin Pervin Külter de bu mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ederek, düğünün güzel geçtiğini söyledi.

Damadın halası Besna Külter Kürtçe, gelinlerini ata bindirdiklerini ifade ederek, "Adetleri yaşattık. Düğünümüz çok güzel oldu. Çok mutluyuz. Herkesin de bu adetleri uygulamasını diliyorum." diye konuştu.

"Çok güzel bir gelenek, duygulandık"

Kentte esnaf Derman Geçgel, gelinin atla iş yerinin önünden geçtiğini anlatarak, geleneğin sürmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Geçgel, "Bekarım, evlendiğimde düğüne gelini atla getirmeyi çok isterim. Bu geleneğin sürdürülmesini istiyoruz. Çok güzel bir gelenek, etkilendik, duygulandık. Anılarımızı hatırladık." diye konuştu.

İşletmeci Fettah Tatar ise düğün konvoyunun iş yerinin önünden geçtiğini söyledi.

Tatar, "Atla gelin getirme geleneği neredeyse bitmiş. Herkes araçla getiriyor. Gelenekler devam etsin istiyoruz. Sadece atla gelin getirme değil bütün geleneklerimizi yaşatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.