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Şehir merkezinde saatlerce ayı aradılar

1 saat önce

Karabük'te şehir merkezinde bir parkta ayı görüldüğü ihbarını alan polis, bekçi, belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri saatlerce ayıyı aradı.

Şehir merkezinde saatlerce ayı aradılar, System.String[]

Karabük'te şehir merkezinde bir parkta ayı görüldüğü ihbarını alan polis, bekçi, belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri saatlerce ayıyı aradı.


Edinilen bilgiye göre, şehir merkezindeki Kordon Park'ta bulunan kafede tadilat çalışması yapan Cihat Delikurt, Oğuzhan Ekmekçi ile Ayhan Ekmekçi, polisi arayarak parkta ayı olduğu ihbarında bulundu. Polis ve bekçiler parka gelip ayı ararken, Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne de haber verildi. Tüm ekipler, ellerinde el fenerleri ve uyuşturucu iğne takılı tüfekle park ve Araç Çayı kenarında ayı aradı. Polis ekipleri ekip otosuyla bölgedeki caddelerde devriye atarken, saatlerce süren aramalarda ayı bulunamadı.


İhbarda bulunanlardan Cihat Delikurt, tadilat yaptıklarını belirterek, "Baktım ayı koşuyor. İki çamın arasında girip uzaklaştı. Sonra polisi aradık. Ayı büyüktü" dedi. - KARABÜK

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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