Son Dakika Haberleri: Şehir Merkezinde Şüpheli Çanta Paniği

Şehir Merkezinde Şüpheli Çanta Paniği

1 saat önce

Şehir merkezinde şüpheli çanta paniği Bebek arabasından düşen çanta şehri kilitledi Ekipler çantayı patlamak üzereyken sahibi ortaya çıktıMALATYA - Malatya şehir merkezinde bir kadının bebek arabasından düşürdüğü çanta kısa süreli paniğe neden oldu.

Şehir merkezinde şüpheli çanta paniği
Bebek arabasından düşen çanta şehri kilitledi
Ekipler çantayı patlamak üzereyken sahibi ortaya çıktı

MALATYA - Malatya şehir merkezinde bir kadının bebek arabasından düşürdüğü çanta kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinin çantayı patlatacağı sırada olay yerine gelip çantanın kendisine ait olduğunu söyleyen kadın vatandaşlar tarafından tepki gördü.
Olay şehrin en işlek caddesi olan İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kardeşiyle beraber çarşıda yürüyen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın bebek arabasında bulunan çantasını fark etmeden düşürdü.
Yolun ortasında çantayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak trafiğe kapattı.
Trafiğin yoğun olduğu bölgeye bomba imha ekiplerini çağıran polisler vatandaşları da çantanın bulunduğu alandan uzaklaştırdı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlamak üzere hazırlık yaparken bu sırada bir kadın polislerin yanına gelerek çantanın kendisine ait olduğunu ve bebek arabasından düşürdüklerini söyledi.
Bunun ardından çantayı alıp sahibine veren ekipler kadınının bilgilerini aldı. Bu sırada kadına doğru yaklaşan bir vatandaş insanları paniklettiğini söyleyerek kadına tepki gösterdi.
Çantanın sahibini bulan polis ekipleri de güvenlik şeridini kaldırarak caddeyi yeniden trafiğe açtı. Ekipler çantanın sahibini ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:42 Kaynak: İHA
Malatya, Bebek, Genel
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