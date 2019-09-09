Son Dakika Haberleri: "Şehir merkezinde ulaşım ağlarımıza yepyeni çehre kazandıracağız"
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"Şehir merkezinde ulaşım ağlarımıza yepyeni çehre kazandıracağız"

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yaptığımız planlama neticesinde sezon sonuna kadar şehir merkezindeki ulaşım ağlarımızın neredeyse tamamına yepyeni bir çehre kazandıracağız." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yaptığımız planlama neticesinde sezon sonuna kadar şehir merkezindeki ulaşım ağlarımızın neredeyse tamamına yepyeni bir çehre kazandıracağız." dedi.

Sekmen, beraberindeki Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesince Yakutiyi ilçesinde yürütülen asfalt, karo, bordür ve kaldırım gibi üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sekmen daha sonra yaptığı açıklamada, şehir merkezini oluşturan Yakutiye'nin birçok noktasında Yakutiye Belediyesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, sezon sonuna kadar şehir merkezindeki birçok ulaşım ağının güncellenmiş ve yenilenmiş olarak hizmet verir hale geleceğini söyledi.

Sekmen, asfalttan kaldırıma, bordürden karo dizilmesine varıncaya kadar çok yönlü olarak sürdürülen çalışmaların şehir merkezine ilaç gibi geleceğini ifade ederek, "Şehir merkezimizde bakım ve onarıma ihtiyaç duyan bazı güzergahlar vardı, şimdi onları baştan aşağı yeniliyoruz. Yaya kaldırımlarını elden geçiriyor, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yapıyoruz. Yaptığımız planlama neticesinde sezon sonuna kadar şehir merkezindeki ulaşım ağlarımızın neredeyse tamamına yepyeni bir çehre kazandıracağız." diye konuştu.

Çalışmaları ile vatandaşı memnun etmeye çalıştıklarını anlatan Sekmen, "Asıl memnuniyeti, kıymetli hemşehrilerimizin beklentilerine cevap veriyor olmakla bizler yaşıyoruz. İlk günkü heyecan ve şevkle kadim şehrimizi geliştirmeye, değiştirmeye ve dönüştürüp modern bir kent haline getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sekmen ve Uçar, incelemeleri sırasında vatandaşlar ile sohbet edip çay içti.

Mehmet Sekmen, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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