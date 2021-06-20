Dev bina saniyeler içerisinde tuzla buz oldu! Yıkım anı saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanının yıkılması kararlaştırıldı. Yıkım kararının ardından binanın yıkılması planlanan tarihin gelmesiyle birlikte ekipler, olay yerine giden ekipler, binayı saniyeler içinde yıktı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI

Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak çalışmalara başlayan ekiplerce bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen binanın yıkıldığı anları yakından izlemek istedi.

ETRAF BİR ANDA TOZ DUMAN OLDU

Büyük bir gürültüyle yıkılan bina, meraklı vatandaşların korkarak bölgeden kaçışmasına sebep oldu. Etrafın bir anda toz duman olduğu kontrollü yıkımda, ekiplerin aldığı güvenlik önlemleri ve vatandaşları binanın çevresinden uzaklaştırması olası bir olumsuzluğun önüne geçti.