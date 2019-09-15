Son Dakika Haberleri: Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar
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Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar

1 saat önce

Zonguldak'ta akşam saatlerinde 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki derede off-road yaptı.

Şehir merkezindeki derede off-road yaptılar, System.String[]

Zonguldak'ta akşam saatlerinde 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki derede off-road yaptı.


Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kullanılan 2 cip ve 1 kamyonet şehir merkezindeki dereye inerek off-road yaptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile izlenen off-road'cılar dakikalarca dereden çıkmadı. Öte yandan vatandaşlar ellerine telefonlarını alarak ilginç görüntüleri kaydetti. Ardından off-road'cılar dereden hızlı bir şekilde ayrıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:54 Kaynak: İHA
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