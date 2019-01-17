Son Dakika Haberleri: Şehir Merkezindeki Kar Temizliği Aralıksız Sürüyor

Şehir Merkezindeki Kar Temizliği Aralıksız Sürüyor

1 saat önce

Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Nevşehir'de, Nevşehir Belediyesi ekiplerinin şehir içi trafiğinin düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla başlattığı kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şehir Merkezindeki Kar Temizliği Aralıksız Sürüyor, System.String[]
Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Nevşehir'de, Nevşehir Belediyesi ekiplerinin şehir içi trafiğinin düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla başlattığı kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Dün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kar yağışı ile Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığının 29 cm., metrekareye düşen yağış miktarının da 19.5 kilogram olarak belirlendiği Nevşehir'de, kar ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan kar temizleme ekipleri, öncelikli olarak ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvarlarda trafik akışının düzenli ve sağlıklı bir şekilde sağlanmasına yönelik olarak, tüm iş makinelerini kullanarak başlattığı kar temizleme çalışmalarını şehir merkezi genelinde devam ettiriyor.

Kar temizleme çalışmalarına Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda kar temizliğini yoğun şekilde sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de özellikle sokaklarda kepçe yardımıyla kar temizliği gerçekleştiriyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Nevşehir, Kar, Güncel
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