Şehir merkezindeki tuvalette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde bulunan bir tuvalette kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şahıs temizlik görevlisince bulundu.



Olay, Adapazarı ilçesi şehir merkezinde ki Orhan Camii yanında bulunan yer altı tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tuvalette görevli olarak çalışan temizlikçi bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde ise yaşamını yitiren kişinin İhsan Mete olduğu ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.



Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA