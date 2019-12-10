Son Dakika Haberleri: Şehir merkezindeki tuvalette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Şehir merkezindeki tuvalette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Şehir merkezindeki tuvalette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde bulunan bir tuvalette kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şahıs temizlik görevlisince bulundu.

Şehir merkezindeki tuvalette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde bulunan bir tuvalette kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şahıs temizlik görevlisince bulundu.


Olay, Adapazarı ilçesi şehir merkezinde ki Orhan Camii yanında bulunan yer altı tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tuvalette görevli olarak çalışan temizlikçi bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde ise yaşamını yitiren kişinin İhsan Mete olduğu ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.


Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kalp Krizi, Adapazarı, Sakarya, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aç kurtların saldırdığı talihsiz köpek, eve sığınarak hayatta kaldı
Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:02:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehir merkezindeki tuvalette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]