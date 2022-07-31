Japonya'da koronavirüs vakaları artıyor

Şehir merkezinden detaylar Japonya son günlerde yeni bir koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya kalırken, başkent Tokyo'da bu hafta sadece bir günde 40.000 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi. Tokyo'da artan vaka sayılarından sonra virüsün yayılmasını kontrol altına almak için yaz sezonunda yapılması planlanan birçok önemli etkinlik iptal edildi. Sıcak hava dalgasının etkisiyle termometrelerin 38 santigrat derece ve üstünü gördüğü başkentte vatandaşlar sıcak havaya rağmen maske takmayı sürdürdü.