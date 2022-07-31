Japonya'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
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Japonya'da koronavirüs vakaları artıyor

31.07.2022 16:27

Şehir merkezinden detaylar Japonya son günlerde yeni bir koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya kalırken, başkent Tokyo'da bu hafta sadece bir günde 40.000 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Şehir merkezinden detaylar Japonya son günlerde yeni bir koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya kalırken, başkent Tokyo'da bu hafta sadece bir günde 40.000 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi. Tokyo'da artan vaka sayılarından sonra virüsün yayılmasını kontrol altına almak için yaz sezonunda yapılması planlanan birçok önemli etkinlik iptal edildi. Sıcak hava dalgasının etkisiyle termometrelerin 38 santigrat derece ve üstünü gördüğü başkentte vatandaşlar sıcak havaya rağmen maske takmayı sürdürdü.

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Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Japonya'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
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