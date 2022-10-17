ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN KOYUN SÜRÜSÜ İÇİN TRAFİK DURDU - Son Dakika
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ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN KOYUN SÜRÜSÜ İÇİN TRAFİK DURDU

17.10.2022 22:12

TOKAT'ta yayladan dönen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

TOKAT'ta yayladan dönen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu. Koyunların geçişi için polis ekipleri trafiği durdurdu.

Tokat'ın Almus ilçesi Dumanlı Yaylası'ndan 5 gün önce yola çıkarılan koyun sürüsü akşam saatlerinde kent merkezine uluştı. Yüzlerce koyunun caddeden geçişi sırasında ilginç görüntüler oluşturdu. Polis ekipleri ise koyunların geçisi esnasında güvenlik amacıyla Cumhuriyet Meydan'ında trafiği bir süre durdurdu.

Besicilik yapan Dereyaka köyünden Burak Altuntaş, Mayıs ayında Dumanlı Yaylası'na çıkmıştık. Artık kış yaklaştı, köyümüze geri dönüyoruz. Koyunlarımız yeşilliğini aldı. Dede geleneğine şimdi de biz devam ediyoruz. Geleneksel hale geldi. Bizden sonra da bizim çocuklarımız devam ettirecek. 5 gündür yoldayız dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Almus, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN KOYUN SÜRÜSÜ İÇİN TRAFİK DURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN KOYUN SÜRÜSÜ İÇİN TRAFİK DURDU - Son Dakika
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