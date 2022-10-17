Besicilik yapan Dereyaka köyünden Burak Altuntaş, Mayıs ayında Dumanlı Yaylası'na çıkmıştık. Artık kış yaklaştı, köyümüze geri dönüyoruz. Koyunlarımız yeşilliğini aldı. Dede geleneğine şimdi de biz devam ediyoruz. Geleneksel hale geldi. Bizden sonra da bizim çocuklarımız devam ettirecek. 5 gündür yoldayız dedi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN KOYUN SÜRÜSÜ İÇİN TRAFİK DURDU - Son Dakika

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