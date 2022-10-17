Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti, trafik durdu - Son Dakika
Üye Girişi

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti, trafik durdu

17.10.2022 21:41

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti, trafik durdu Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi sırasında kısa süreli trafik durdu.

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti, trafik durdu

TOKAT - Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi sırasında kısa süreli trafik durdu.

Sivas'ın Dumanlı yaylasında yazı geçiren koyun sürüsü sonbahar ile birlikte Tokat'a dönüş yoluna geçti. Yaklaşık 6 günde kente ulaşan sürü tarihi Behzat Bulvarı'ndan geçti. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı Gaziosmanpaşa Bulvarından koyun sürüsünün karşı tarafa geçişi sırasında polis ekipleri trafiği durdurdu. Koyunlara yol veren sürücüler bir süre sürünün ilerlemesini bekledi. Yoldan karşı yöne geçen sürü ağılın yolunu tuttu. Hayvancılık yapan Burak Altuntaş, sonbaharla birlikte yayladan köye göçün başladığını söyledi. Tokat'ta alışıla gelmiş olan manzaranın her yıl yaşandığını belirten Altuntaş, yorucu geçen yolculuğun ardından sürünün şehre ulaştığını belirtti.

YORUMLAR
500
Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden kaçtı Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden kaçtı Tokat haber! Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu Tokat haber! Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu
Kaynak: İHA

Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti, trafik durdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:21 Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 04:58:00. #1.12#
SON DAKİKA: Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti, trafik durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement